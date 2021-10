Oorlog van opa Rikkelman is altijd aanwezig bij kleindochter Hope

De verhalen van oorlogsveteraan Piet Rikkelman bepalen het leven van zijn kleindochter Hope. Ze doet haar werk door haar opa, ze woont in Hauwert door haar opa en ze spreekt tijdens de Veteranenlezing door haar opa. De geschiedenis van opa Rikkelman, is altijd aanwezig bij kleindochter Hope. "Hij was als een vaderfiguur voor me."

Rikkelman heeft een talenknobbel, hij spreekt Nederlands, Duits en Engels. Hij wordt ondergebracht bij het Schotse Bataljon 7th battalion Seaforth Highlanders en krijgt daar een bijbehorend uniform met kilt. Wat het betekent om militair te zijn, leert Rikkelman in de praktijk. Een militaire opleiding werd niet gegeven. Als tolk is Rikkelman betrokken bij het verhoren van Duitse militairen. Ondanks zijn onervarenheid, leert hij trucjes om de Duitsers aan het praten te krijgen.

"Toen kolonel Cool vanmorgen afscheid van me nam vroeg ik hem of hij me niet kon introduceren bij de town Major, om tolk te worden. Hij nam me meteen mee."

Piet Rikkelman wordt op 1 december 1924 geboren in Eindhoven. Als 19-jarige jongeman sluit hij zich aan bij defensie. Hij ziet zijn vrienden lopen in uniform, ze werken in het leger als tolk. Het lijkt de destijds nog jonge knul ook wel wat om als tolk te werken en hij meldt zich ervoor aan. Rikkelman schrijft erover in één van zijn dagboeken:

"We hadden twee krijgsgevangenen en namen er één mee naar buiten. Ik schoot dan met mijn revolver in de grond. Toen ik weer naar binnen liep, was de ander al aan het praten"

Piet Rikkelman vertelde in geur en kleur zijn verhalen over de Tweede Wereldoorlog aan Hope. Hoe hij voor het dreigende geweld moest schuilen in een kerk en hoe hij krijgsgevangen verhoorde. Hope herinnert zich dat haar opa erover vertelde alsof oorlog de normaalste zaak van de wereld was. Het was iets spannends, avontuurlijk zelfs.

Hope studeerde in Amsterdam internationaal strafrecht. Een studiekeuze voortkomend uit de oorlogsverhalen van haar opa. Ze is ideologisch en wil internationale misdrijven bestrijden. Hoewel ze smulde van de verhalen, is hetgeen dat haar is bijgebleven dat ze bevoorrecht is zonder oorlogsgeweld op te groeien.

Hope Rikkelman is de kleindochter van Piet. Na het overlijden van haar vader, groeit zij op met haar opa als vaderfiguur. Ze hadden een bijzondere band. De twee begrepen elkaar, zegt ze. "We waren een team, twee handen op één buik." Toen ze op de basisschool een presentatie moest geven over haar held, ging het natuurlijk over opa.

Rikkelman bezoekt de bijeenkomst samen met zijn kleindochter. Hij was zich er niet van bewust dat de veteranendag er ook voor hem is, denkt Hope. Anders zouden ze vaker zijn geweest. Rikkelman was diep onder de indruk van de dag. Helaas heeft hij het geen tweede keer kunnen meemaken. Een jaar later overlijdt hij.

In 1945 raakt Rikkelman tijdens het Rijnlandoffensief zwaargewond aan zijn arm. Ruim zeventig jaar later ontvangt hij daarvoor het Draaginsigne Gewonden uit handen van de directeur van het Veteraneninstituut met een uitnodiging voor de Nederlandse Veteranendag. Het blijkt de aanleiding om daar voor het eerst naar toe te gaan.

Inmiddels heeft Hope Amsterdam achter zich gelaten en woont zij in het huis van haar opa in Hauwert. Ze is het enige kleinkind en alle bezittingen van haar grootvader zijn nagelaten aan haar. Ze wil er geen afstand van doen. Het huis is opgeknapt, maar alle oude elementen zijn nog te zien. Haar opa had een werkkamer, die noemde hij the studie. Nu werkt Hope achter hetzelfde bureau.

Tussen alle bezittingen zitten onder meer acht dagboeken. Hope pluist ze een voor een uit, het is een zoektocht naar de geschiedenis van haar opa. Want de geschiedenis van Piet Rikkelman, is ook het leven van Hope zelf geworden. "Mijn kijk op de wereld komt grotendeels van hem", besluit ze.

Op maandag 1 november vertelt Hope tijdens de Veteranenlezing over haar opa en hoe zijn verhaal haar heeft gevormd. Het is live te zien vanaf 14.00 uur op de website van het Nederlands Veteranen Instituut.