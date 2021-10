Zorgen over 'drugsdealhotspots' Gooise Meren: dit jaar al 93 meldingen

Dat de drugshandel een probleem is, blijkt wel uit het aantal meldingen dat er dit jaar al gedaan is. De teller staat tot nu toe op 93 meldingen. "Wij zijn geschrokken van dit aantal, we vinden dit echt hoog", zegt Hart voor BNM-fractievoorzitter Marieke le Noble.

Hart voor BNM geeft aan het probleem de afgelopen jaren al vaker aangekaart te hebben. "Eerder dit jaar, na een geweldsincident bij het volkstuinencomplex op de Keverdijk, werd nog de suggestie gewekt dat het allemaal wel meeviel met de hoeveelheid meldingen. Dat blijkt nu anders te zijn. We hebben dan ook opgeroepen om, behalve de erkenning dat drugsproblematiek een serieus probleem is in alle kernen van onze gemeente, ook meer in te zetten op preventie én handhaving."

'Veelkoppig monster'

Burgemeester Han ter Heegde erkent de problemen en geeft aan dat het probleem een 'veelkoppig monster' is. De gemeente kan het probleem volgens hem ook niet alleen op lossen, maar het heeft wel degelijk de aandacht.