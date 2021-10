Zaans politicus denkt nog dagelijks aan aanslag in 2015: "Verwerking is lastig"

Elke dag denkt hij er nog aan, ook al is het zes jaar geleden. Hoe zijn auto voor zijn huis, en die van zijn vrouw iets verderop, in brand waren gestoken. Intimiderend, gewelddadig en op de persoon gespeeld. Harold Halewijn was destijds raadslid en had zich openlijk uitgesproken voor de opvang van vluchtelingen in de leegstaande school tegenover zijn huis in Oostknollendam.

Nu twittert hij dat er sindsdien niets is veranderd. Intimidatie, bedreigingen en zelfs geweldplegingen tegen publieke figuren zijn aan de orde van de dag. Trainer Ronald Koeman en Feyenoord-directeur Mark Koevermans als meest recente voorbeelden. "Wij zijn alleen maar verder afgegleden", schrijft hij. "Dat het niet om de inhoud gaat en puur op de persoon wordt gespeeld. Dat is verschrikkelijk", zegt hij op de plek waar ooit de brand woedde.

"We hebben als gezin besloten dat we niet wilden zwichten voor terreur"

Een oplossing heeft Harold zelf ook niet voorhanden. Wel weet hij als geen ander hoe groot de impact is als het je overkomt. "Je wordt voorzichtiger. Zeker over het onderwerp vluchtelingen ben ik veel voorzichtiger geworden."

Hij begrijpt heel goed dat de Feyenoord-directeur nu de handdoek in de ring heeft gegooid en kiest voor zijn eigen veiligheid en die van zijn gezin. "We hebben als gezin het toen ook over gehad en samen besloten dat we niet wilden zwichten voor terreur." Tegenwoordig is Harold wethouder van de gemeente Wormerland.

Herhaling?

En hoe zit met de angst dat het weer kan gebeuren? Harold: "Het heeft denk ik wel een jaar geduurd dat hele gezin van de angst af was." Een dader of daders van de brandstichting zijn nooit gevonden. En dat maakt de verwerking wel lastig, vindt Harold. Want Oostknollendam is maar een klein dorp met enkele honderden inwoners. "Je moet je voorstellen dat je met de politie lijstjes zit te maken met namen van potentiële daders. Dat is heel bizar. En dat moet het ook zijn voor mensen die nu hetzelfde overkomt."

Harold hoopt dat het gezonde verstand weer gaat zegevieren. Heeft hij nog een tip voor slachtoffers van bedreiging en intimidatie? "Praat erover. Maak het bespreekbaar. Dat is heel belangrijk."