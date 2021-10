Burgemeester sluit drugspand aan de Gildenweg: geen aanhoudingen

Gistermiddag is een bedrijfspand aan de Gildenweg in Hoorn voor drie maanden door burgemeester Jan Nieuwenburg gesloten. In het pand is eerder een hennepdrogerij aangetroffen, waar de wiet ook verknipt en verpakt werd.

AdobeStock

Begin september werd de hennep gevonden in het pand en troffen de agenten ook meerdere plastic tassen aan met hennepgruis en -toppen. De henneplocatie is ontmanteld en de wiet is vernietigd. De burgemeester besloot gisteren dat het pand voor drie maanden dicht gaat en heeft het gebouw verzegeld. Omliggende bedrijven zijn op de hoogte gebracht van de tijdelijke sluiting. Er is nog niemand aangehouden die verantwoordelijk is voor de hennepdrogerij, aldus een woordvoerder van de politie.