Egmondse manegehouder mag definitief terugverhuizen naar woning boven haar stal

Het is dan eindelijk zover: Ingrid Schouw, eigenaar van pensionstal De Duinrand in Egmond-Binnen, mag zich weer inschrijven op het adres van haar manege. Dat heeft de gemeenteraad gisteren bepaald. Hiermee komt een einde aan zeven jaar strijd, en kan de manegehouder weer zelf alle dagen in de week, en vooral ook 's nachts, over de paarden waken.

De raadsleden van Bergen stemden gisteravond unaniem in met de aanpassing van het bestemmingsplan waardoor er nu een tweede bedrijfswoning mogelijk is op het perceel.

In 2014 verbood de gemeente dat het appartement boven de kantine van de stal permanent bewoond mocht worden. De bedrijfswoning bleek illegaal, ook al woonde Ingrid Schouw er sinds 2006, en werd er door de vorige beheerders en eigenaren ook al gewoond.

Brief aan de koning

Tot aan de hoogste rechter vocht Schouw de situatie aan, maar ze verloor het op het ontbreken van bewijs dat er al die jaren continu sprake van bewoning was. Een handtekeningenactie met 1.600 steunbetuigingen, haar betoog in raadsvergaderingen en gesprekken met burgemeester en zelfs een brief aan de koning, leidden niet tot coulance van de gemeente.

In 2015 moest ze de woning verlaten en gedeeltelijk ontmantelen. Om wel 's nachts over de paarden te waken mocht er per toerbeurt door Ingrid, haar partner en medewerkers op de manege worden overnacht. Zelf verkaste ze naar een huurwoning. Die onpraktische situatie is nu dus voorbij.

NH Nieuws zendt later vandaag een reportage uit met Ingrid Schouw die na jaren strijd haar overwinning kan vieren.