Gooise gemeenten hebben geen geschikte locaties voor noodopvang asielzoekers

Het lijkt er niet op dat Gooise gemeenten het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kunnen gaan helpen met de noodopvang van asielzoekers. De gemeentes hebben tot nu toe geen geschikte locaties die aan alle eisen voor de opvang voldoen. Toch laten de gemeentes weten dat er wel 'goed contact' is over de 'mogelijkheden en onmogelijkheden'.

De vraag naar locaties voor de noodopvang van asielzoekers is erg groot. De minister heeft provincies en gemeenten opgeroepen te zoeken voor noodopvang op zeer korte termijn. De noodopvang is nodig omdat er een flinke toestroom van asielzoekers is, terwijl de reguliere opvangplekken overvol zijn.

Er wordt landelijk gezocht naar grote locaties die op korte termijn beschikbaar zijn, voor een periode van vier weken tot vier maanden. Die locaties heeft de regio niet. Het voormalig asielzoekerscentrum op Crailo werd in het verleden meermaals gebruikt, ook voor noodopvang, maar bestaat niet meer. Op het terrein moeten woningen komen.

De Gooise gemeenten lijken wel de deur op een kier te houden en zeggen dus goed contact te houden met het COA en de provincie Noord-Holland over de mogelijkheden en onmogelijkheden. "Gezien de urgentie kijken alle provincies en gemeenten naar oplossingen. Dit is belangrijk om het COA en de gemeenten elders in Nederland, waar nu overlast ontstaat, te ondersteunen en ook om echte crisisopvang in bijvoorbeeld sporthallen te voorkomen. Gezien de urgentie wordt er nu vooral gekeken naar geschiktheid van de opvanglocaties en minder naar landelijke spreiding", aldus burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum.

Crisisopvang

Als er uiteindelijk onvoldoende plekken voor noodopvang gevonden kunnen worden, dan is er een grote kans dat er een beroep op gemeenten gedaan wordt voor zogeheten crisisopvang.

Daar hebben gemeenten standaard plek voor, Gooise gemeenten hebben daar zes jaar geleden ook mee geholpen. "Crisisopvang houdt in dat locaties die voor opvang bij rampen kunnen worden ingezet, kortdurend ingezet worden voor de opvang van asielzoekers. Het gaat hierbij met name om sporthallen en dergelijke. Hiervoor hoeven geen locaties gezocht te worden, want deze locaties zijn al aangewezen vanuit de rampenbestrijding en crisisbeheersing."

De gemeenten geven aan te hopen dat voorkomen kan worden dat er crisisopvang van asielzoekers nodig blijkt.

Permanente opvang asielzoekers

De Gooise gemeenten staan overigens niet onwelwillend tegen de opvang van asielzoekers. De regio is gevraagd te zoeken naar locaties waar permanent 180 vluchtelingen opgevangen kunnen worden.

De regio werkt aan plannen daarvoor, maar zou de groep asielzoekers het liefst verdelen over drie kleinere locaties. "Het COA heeft recent aangegeven onze insteek met kleinschalige locaties verder met ons te willen verkennen", aldus Broertjes.