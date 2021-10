Rechter: voorlopig niet verboden om meeuwen te voeren, want die zijn er nu nauwelijks

Er komt voorlopig geen voerverbod voor meeuwen in IJmuiden, oordeelde de rechter vandaag. Het is al de tweede rechtszitting in de kwestie tussen IJmuidenaar Tom Bes, zijn buurvrouw en de gemeente Velsen. Bes wil een verbod, maar ontving voor nu nul op het rekest, omdat er in deze tijd van het jaar nauwelijks meeuwen zijn en omdat er over dezelfde kwestie nog een andere zaak loopt bij de gemeente.

Dat betekent volgens de rechter dat er geen sprake is van 'spoedeisend belang'. De bal wordt daarmee weer naar de gemeente gekaatst. Op 9 december behandelt die een bezwaarschrift van Bes over hetzelfde onderwerp.

Bes wordt tureluurs van de herrie die meeuwen maken rondom zijn huis. Volgens hem komen de beesten steeds terug, omdat zijn buurvrouw ze blijft voeren. Voornamelijk in het broedseizoen is het raak, maar dat is geëindigd in augustus, en begint pas rond april weer. Overigens zei de vrouw vandaag tegen de rechtbank dat zij gestopt is met het voeren van de vogels.

Niet specifiek genoeg

Niettemin is Bes van mening dat de gemeente een voerverbod voor meeuwen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) moet opnemen. In 2009 is zo'n bepaling uit de APV geschrapt, tot onbegrip van Bes. Eerder zei hij tegen NH Nieuws dat hij echt lijdt onder het meeuwenlawaai: "Ik lig soms de halve nacht wakker. Emotioneel doet het echt iets met me."

Volgens een woordvoerder van de gemeente is de bepaling toen geschrapt, omdat die niet specifiek genoeg was om te kunnen handhaven.

"Ook was er zelden sprake van werkelijk omvangrijke overlast of dreigende schade voor de volksgezondheid. Meestal gaat het om geschillen tussen buren waarvoor de civiele weg meer aangewezen is. Daarnaast speelt mee dat het in de praktijk lastig is om te handhaven op het voeren van meeuwen."

Ordinaire burenruzie

De meeuwenkwestie leidde deze zomer al tot een rechtszaak. Toen deed de rechter geen uitspraak, maar vroeg die de gemeente als bemiddelaar op te treden tussen de buren. "Dat is op niets uitgelopen, maar dat verwachtte ik eigenlijk al", zegt Bes daar nu over. "Daarmee is een hoop tijd verloren. De gemeente wil het afdoen als een ordinaire burenruzie, maar dat leidt af van waar het werkelijk om gaat: het voeren van meeuwen."

Naast de gang naar de rechter, vroeg hij de gemeente te handhaven op het voeren van meeuwen. Dat verzoek werd afgewezen, waarop Bes op zijn beurt weer bezwaar maakte tegen de afwijzing.

Op 9 december behandelt de gemeente het bezwaarschrift, waarna zij zes weken beslissingstijd heeft. Bes bereidt zich extra voor in aanloop naar die zitting: "Ik heb er ook een advocaat bijgenomen nu."