Marlies verkoopt zelfgemaakte natuurzeep: "Ik wil het zo puur mogelijk houden"

Marlies van Heusden was in 2019 op reis en tijdens haar reis was ze op zoek naar calendulazalf. Ze had last van kleine wondjes en wist dat de zalf zou helpen. Na wat zoeken kon ze de zalf niet vinden, maar wel het basisingrediënt in een stukje zeep. Dat was het moment dat Marlies bedacht om zelf zeep te gaan maken.

Na behoorlijk veel zelfstudie en experimenteren met natuurlijke ingrediënten, was Nature Bar geboren; een natuur zeep. Marlies bedacht een aantal variaties die allemaal gekeurd moesten worden voordat ze de zeep kon verkopen.

Inmiddels heeft ze een webshop en sinds kort een "atelier", middenin Amsterdam. "Dit was een peeskamer, waar de dames vroegen zaten", vertelt Marlies. Nu is daar dus een 'zeep-atelier' waar ze haar zeep maakt en verkoopt.