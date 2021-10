Bij woningbrand in Amsterdam omgekomen man is oud-regisseur Herbert Curiël

Cha-Cha, waarin naast Brood ook de bekende Duitse zangeres Nina Hagen speelde, is het bekendste werk van de oud-regisseur. De rock 'n rollfilm geeft een inkijkje in de punk-/new wave scene in Amsterdam van destijds. Over de film, die eerst flopte maar daarna uitgroeide tot een culthit, is recentelijk nog een documentaire gemaakt. Het EYE Filmmuseum zond eerder dit jaar een gerestaureerde versie van de film uit.

Verder regisseerde Curiël een aantal andere films, waaronder Het Jaar van de Kreeft uit 1975 (met Willeke van Ammelrooy en Rutger Hauer) en Rituelen uit 1989 (met Thom Hoffman).

'Memorabele productie'

De bekende cameraman en programmamaker Frans Bromet werkte meermaals samen met Curiël, onder meer tijdens de opnames van Cha-Cha. Hij kan zich die tijd nog goed voor de geest halen. "Hij had het scenario geschreven, maar dat was eigenlijk een rommeltje. Herman Brood kwam de set op en zei dan dat we het allemaal helemaal anders moesten doen. Het werd dus helemaal onderuit gehaald. Het is een rommelige film, maar de acteurs waren wel heel interessant. Het is wel een memorabele productie geworden." Curiël was volgens hem niet de meest begaafde regisseur, maar wel een harde werker. "Hij was een ondernemende man."

Mooie herinneringen

"Curiël was een goede filmmaker en een echte liefhebber," reageert acteur Thom Hoffman op het overlijden van de oud-regisseur. Hij herinnert hem als een 'hele zachte, romantische man' die zich het regisseursvak zelf heeft aangeleerd. "Hij heeft zijn regisseurschap eigenlijk helemaal zelf ontwikkeld."

"Met Rituelen heeft hij een prachtige bewerking van het boek gemaakt", zegt hij verder. "We kregen lovende recensies."

Documentaire

Over Curiël verscheen enkele jaren geleden de documentaire Kindsoldaat van Hitler, gemaakt door Marga van Praag en Hans Polak. Daarin vertelt de oud-regisseur, die een kind was van twee NSB'ers, over hoe zijn jeugd hem voor de rest van zijn leven heeft gevormd. Hij wilde zich als 15-jarige jongen aanmelden voor de SS, maar werd afgewezen. In plaats daarvan ging hij naar de 'Kriegsmarine'. Na de oorlog dook hij onder, maar later werd hij alsnog berecht. Pas later, toen hij foto’s uit de concentratiekampen zag, realiseerde hij zich pas echt wat er daadwerkelijk gebeurd was. Met de documentaire wilde hij laten zien wat voor invloed foute keuzes in je jeugd kunnen hebben.