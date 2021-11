Verse vis, zachte zeep en niet recyclen; Up-cyclen! In Pak An Doen (48)

In aflevering 48 van Pak An Doen is Isabella Prins is in IJmuiden. Daar wordt in de visveiling jaarlijks voor zo’n 65 miljoen euro aan vis verhandeld. Tijdens de rondleiding ontdekt Isabella een vissoort die voor 200 euro per stuk over de toonbank gaat, en dat voor maar twee kilo. Verslaggever Marcel Hofman komt er bij een eenvrouws-zaak in Amsterdam achter dat een blok natuurzeep 21 shampooflessen kan besparen en hij gaat op bezoek bij Gabriëlle Gobel in Zaandam. Haar motto: Niet recyclen, maar ùp-cyclen !