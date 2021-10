Frans Hals Museum ontvangt 14 werken van Haarlemse kunstenaar Fuit (87)

De veertien werken van kunstenaar Marinus Fuit (87) die het Frans Hals Museum heeft gekregen, zijn vandaag bij het museum bezorgd. Melanie Bühler, conservator hedendaagse kunst van het museum, noemt de kunstwerken van 'een enorme aanwinst', niet in de laatste p laats omdat Fuit volgens haar 'één van de belangrijkste levende Haarlemse kunstenaars' is.

Marinus Fuit woont en werkt al sinds de vroege jaren 60 van de vorige eeuw in Haarlem, waardoor er een hechte band met het Frans Hals Museum is ontstaan. Hij heeft ook vaak geëxposeerd in Haarlem. De kunstenaar, die in 1934 werd geboren in Koog aan de Zaan, schildert voornamelijk denkbeeldige landschappen, minutieus uitgevoerd met aquarelverf.

"In het werk van Fuit, dat vaak uit schilderijen van groot formaat bestaat, is de werkelijkheid herkenbaar, maar vereenvoudigd", aldus Bühler. De details ontbreken waardoor een spel van grote vlakken kleur en heldere lijnen ontstaat. Fuit werkte meestal met heldere, vaak primaire kleuren. De kunstwerken van Fuit hebben een grafische kwaliteit."

Voorzitter van de stichting Marinus Fuit, Pieter Heiliegers is blij met deze uitbreiding.

Heiliegers: “De stichting bevordert de promotie van de kunstwerken en

het conserveren van Fuits oeuvre. We zijn trots dat het Frans Hals Museum met de

feestelijke ondertekening van de ontvangst, de erkenning van een groot kunstenaar

onderstreept.”