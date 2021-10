Getuigen: ontsnapte hond in Noord bijt baby in voet

Een baby is door een hond in zijn voet gebeten op de Van der Pekstraat in Amsterdam-Noord, dat melden getuigen van het incident aan NH Nieuws/AT5. De hond, een Amerikaanse staffordshireterriër, zou even na 13.00 uur zijn ontsnapt uit een woning in de straat toen een pakketbezorger aanbelde.

Een moeder liep op dat moment met haar kind door de straat. De hond zou direct richting de de baby zijn gerend en in z'n linkervoetje hebben gebeten.



Omstanders schoten te hulp en probeerden het dier weg te jagen. Een medewerker uit een naastgelegen winkel heeft de viervoeter uiteindelijk met een laars van de baby weg kunnen slaan.



Het kindje is afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe het eraan toe is. De politie bevestigt dat er een bijtincident van een hond is geweest in de Van de Pekstraat, maar kan niet zeggen dat er een baby bij is betrokken.