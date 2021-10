Justitie verdenkt Haarlemse tiener (17) van neersteken Mercedes-eigenaar

Een destijds 16-jarige Haarlemse jongen is volgens het Openbaar Ministerie verantwoordelijk voor het neersteken van de 39-jarige eigenaar van een dure Mercedes, vorig jaar in Amsterdam. Tegen de Haarlemmer is vandaag achter gesloten deuren 282 dagen jeugddetentie geëist en jeugd-tbs.

De officier van Justitie stelt hem ook medeverantwoordelijk voor het stelen van de Mercedes uit de Lauernessestraat in Amsterdam op 15 oktober. Hij had toen een gaspistool, boksbeugels en een stiletto bij zich. Van Justitie moet de jongen ook ruim 57.000 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.

Jeugddetentie

Een nu 18-jarige Haarlemmer hoorde een mildere straf van de jeugdrechters in Haarlem tegen zich geëist worden. Hij wordt niet meer verdacht van doodslag op de 39-jarige eigenaar van de Mercedes, bleek vandaag tijdens de zitting. Tegen deze Haarlemmer zijn 105 dagen jeugddetentie geëist, waarvan het leeuwendeel voorwaardelijk: 60 dagen. Deze verdachte moet volgens hem OM 47.000 euro schadevergoeding betalen.

Gewond

De jongemannen waren betrokken bij de koop van de Mercedes die een waarde had van ruim 100.000 euro. De deal liep finaal uit de hand en mondde uit in een steekpartij. Omstanders in de Lauernessestraat (Bos en Lommer) belden die donderdagmiddag 112 omdat er een gewonde man op straat lag.

De 39-jarige Amsterdamse eigenaar van een peperdure GLE-klasse, met een nieuwwaarde van 115.000 euro, kon nog net tegen de politie zeggen dat hij een online afspraak had gemaakt over de verkoop van zijn auto en dat de koper hem had neergestoken.