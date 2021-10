Zeevaartwinkel L.J. Harri verruilt na 290 jaar Amsterdam voor Rotterdam

Een pikante transfer is aanstaande voor de historische zeevaartwinkel L.J. Harri in de Schreierstoren aan de Prins Hendrikkade. Na ruim 290 jaar vertrekt de historische zaak gespecialiseerd in zeekaarten en nautische boeken naar Rotterdam. Mede door de bereikbaarheid van de winkel en het verplaatsen van de passengersterminal loopt de winkel veel toeristen mis. "In Rotterdam wordt het havenleven veel meer omarmd", zegt Klaas Jan Hoeve, medewerker van de boekwinkel.

"De watersport vergrijst en in de coronaperiode hebben we gezien dat onze webshop booming was", zegt Hoeve. "Er kwam bijna niemand meer naar de winkel toe en dat heeft zich de afgelopen periode voortgezet."

De Schreierstoren is in de tijd van de VOC een belangrijke vertrekplaats van vele expedities over de wereld. Niemand minder dan de Engelsman Henry Hudson begon vanuit deze toren zijn reis naar New York waar later een rivier naar hem werd vernoemd. Sinds 1730 is de zaak een baken voor zeevarenden op zoek naar zeekaarten en instrumenten.