Vliegtuig Transavia op Schiphol ontruimd na kleine brand in landingsgestel

Passagiers op Schiphol hebben een toestel van Transavia uit voorzorg moeten verlaten vanwege een kleine brand in het landingsgestel. Dat meldt Schiphol. De brand is inmiddels geblust.

