Film 'I Am Zlatan' in première: "Het is nogal een fenomeen"

De film I Am Zlatan gaat vandaag in première In het Eye Filmmuseum. Zlatan Ibrahimovic speelde van 2001 tot 2004 bij Ajax en maakte in die periode een stormachtige ontwikkeling door. In de film zie je hoe hij twijfelt om te stoppen of door te gaan. Acteur Granit Rushiti kroop in de huid van Zlatan: "Toen ik klein was, zat ik altijd in mijn kamer en probeerde hem na te doen."

Zlatan Ibrahimovic is geboren en getogen in Malmö, maar echt groot geworden is hij in Amsterdam. De 19-jarige Zweed ging voor een transfersom van 8,2 miljoen richting Ajax. Net als veel andere jonge buitenlandse talenten had Zlatan het moeilijk in het begin. Hij had het zelfs zo zwaar dat hij eigenlijk weer terug naar Zweden wilde. En erg geliefd was Ibrahimovic ook niet echt. Zo zou concurrent, spits Mido, een schaar naar Zlatan zijn hoofd hebben gegooid.

Zijn doorbraak kwam in de Champions League-wedstrijd tegen Olympique Lyon, waarin hij tweemaal wist te scoren. Vanaf dat moment was hij de vaste eerste spits bij Ajax. Een ruzie met Rafael van der Vaart was één van de redenen waarom Zlatan op 31 augustus 2004 overstapte naar Juventus voor 16 miljoen euro.

Quote "Elk kind wilde vroeger bij Ajax spelen door Zlatan" Granit Rushiti, speelt Zlatan

Granit Rushiti speelt Zlatan in de film. De Zweed is in dezelfde buurt opgegroeid als Zlatan "Hij is net een koning hier", zegt Rushiti tegen AT5/NH Amsterdam. Van jongs af aan keek Granit al op naar Zlatan. Toen zij elkaar voor het eerst ontmoette, maakte hij volgens Granit opmerkelijk veel grapjes en gaf hij hem waardevol advies. "Voel je nooit schuldig om wie je bent en blijf hard werken, ook in moeilijke tijden." Op zijn beurt denkt Zlatan er nu over na om na zijn voetbalcariére zelf ook films te produceren.

FIlm Zlatan - NH Nieuws

Vanavond gaat de film in voorpremière tijdens Het Parool Film Fest in het Eye Filmmuseum. In 2022 krijgt de film een grote bioscooprelease in Nederland.