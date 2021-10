Hilversum stelt voorwaarden aan demonstratie na vele overlastmeldingen

De gemeente Hilversum heeft voorwaarden gesteld aan de demonstratie tegen de coronamaatregelen van aanstaande zaterdag. De afgelopen vijf zaterdagen waren er volgens de gemeente veel overlastmeldingen over de demonstraties op het Media Park. Ook zouden de demonstranten voor gevaarlijke situaties hebben gezorgd en voelden omstanders zich niet veilig.

Gemeente Hilversum zegt dat demonstranten "gewoon welkom zijn", maar legt wel een aantal voorwaarden op. Demonstreren moet op een vaste plaats, op het plein naast Beeld en Geluid aan de Sumatralaan. Daar mag alleen tussen 12.00 en 14.00 uur gedemonstreerd worden.

Als demonstranten zich niet aan de voorwaarden houden die door de gemeenten zijn gesteld, kunnen demonstranten worden aangehouden. Als de situatie onrustig wordt, kan de demonstratie helemaal worden stilgelegd. Dit laat de gemeente weten aan NH Nieuws.

De gemeente zegt contact te hebben gezocht met de organisatie van de demonstratie, maar dat contact leggen tot nu toe niet is gelukt. Daarom zijn de voorwaarden zonder overleg met de organisatie opgelegd.

Overlast

In het besluit van de gemeente valt te lezen dat bij eerdere demonstraties de afgelopen weken demonstranten de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. Ook is er 'geweld tegen goederen gebruikt' en zijn omstanders lastiggevallen.

Winkeliers en horecaondernemers in het winkelcentrum hebben bij de gemeente aangegeven dat ze overlast hebben gehad van de demonstranten. Ook ondernemers op het Media Park hebben aangegeven zich onveilig te voelen door de aanwezigheid van de demonstranten.

Demonstraties gestopt

De afgelopen vijf weken waren er op het Media Park en in het centrum van Hilversum verschillende demonstraties tegen de coronamaatregelen en 'fake news'. De demonstratie op 25 september werd stilgelegd omdat demonstranten agressief, beledigend en gewelddadig werden naar politie en omstanders.

Begin oktober demonstreerde een groep bij het gebouw van de NOS. Daar werd toen geprobeerd de ingang van het gebouw dicht te plakken, door middel van een groot spandoek met de tekst: "NOS, RTL, SBS, NRC, AD, Telegraaf, Trouw. We zijn jullie leugens zat!"