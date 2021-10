Drie jaar celstraf voor Haarlemmer in internationale beleggingsfraude-zaak

Emade E. (42) uit Haarlem is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor zijn rol in een internationale beleggingsfraudezaak in 2011 en 2012. Zijn compagnon, Michel G. (49) uit Winterswijk krijgt 3 jaar cel. De straf voor Emade E. is hoger, omdat hij zich in 2015 toen zijn voorlopige hechtenis was geschorst, weer schuldig maakte aan beleggingsfraude.