Hotel Beusebos mag niet gebouwd worden van Provincie

De provincie is tegen de bouw van een hotel Van der Valk in Beusebos Purmerend en schrapt daarom de bouwplannen. De gemeente stemde eerder in de Raad voor het bestemmingsplan, maar daarin gaat de gemeente volgens de provincie voorbij aan de bezwaren die Gedeputeerde Staten eerder uitten in een zienswijze. De gemeente kan nog bezwaar maken.

De bouw van het hotel is al jaren een heet hangijzer in Purmerend. Zo zou een nieuw hotel zorgen dat de werelderfgoedstatus van de Beemster mogelijk in gevaar zou komen. Het gebouw zou 69 meter hoog worden op een afstand van 4440 meter van de Beemster ringvaart.

In het plan van de gemeente wordt, volgens de provincie, 'bewust' voorbij gegaan aan het feit dat de locatie gelegen is in het landelijk gebied en wordt de leidraad landschap en cultuurhistorie van de provincie niet op de juiste manier toegepast. "Er is niet aangetoond dat aan de eisen ten aanzien van ruimteIijke kwaliteit wordt voldaan."

Plannen ongedaan maken

De provincie heeft de macht om plannen in het bestemmingsplan ongedaan te maken. Dit kan door een reactieve aanwijzing in te zetten. Eerder zei een woordvoerder al tegen NH Nieuws dat dit het laatste middel is dat ze willen inzetten.

Cees Loggen, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening legt uit: "Gedeputeerde Staten vinden het zeer spijtig dat wij moeten overgaan tot deze stap. Eerder zonden wij een zienswijze. Deze legde de gemeente naast zich neer. Nu heeft Purmerend gemeenteraad op voorspraak van het college van B&W het bestemmingsplan vastgesteld. Daarom geven wij nu deze reactie aanwijzing."

De gemeente kan nog een bezwaar indienen, zodat de bouwplannen alsnog door kunnen gaan. Of dat gaat gebeuren, is nog niet bekend.



NH Nieuws heeft de gemeente om een reactie gevraagd. Zodra deze binnen is, wordt dit artikel aangevuld.