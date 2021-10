Kruispunt Grevelingenweg alsnog aangepakt: 'Maar nog steeds geen zebrapad'

Tot grote opluchting van omwonenden is het kruispunt bij de Grevelingenweg in de Hoornse wijk Kersenboogerd, gistermiddag alsnog gedeeltelijk aangepast. Een maand geleden klaagden de bewoners over het 'gevaarlijke kruispunt' en zagen zij maar al te graag het verdwenen zebrapad terugkeren. Het zebrapad is niet herrezen, wel zijn de verhoogde stoepranden aangepast.

Jos Seitzinger

"Ik ben erg blij dat ons geklaag geholpen heeft", vertelt buurtbewoner Jos Seitzinger trots aan NH-Nieuws/WEEFF. "Een maand geleden stonden we nog met zo'n tien bezorgde buurtbewoners bij het kruispunt in de Kersenboogerd." Daar hadden de buurtbewoners afgesproken met wethouders Kholoud Al Mobayed en Samir Bashara van de gemeente Hoorn om in gesprek te gaan over het kruispunt. "Het liefst had ik gezien dat er nu ook een zebrapad lag", vervolgt Seitzinger. "Maar ik ben al enorm blij dat ze die akelig hoge stoepranden hebben verwijderd."

Jos Seitzinger

De eerdere verhoogde stoepranden, die gisteren zijn weggehaald, zorgden ervoor dat mensen met een rolstoel of rollator nauwelijks op een veilige manier konden oversteken. Ook wethouder Mobayed snapte de frustratie van de bewoners en garandeerde een maand geleden dat het probleem van de verhoogde stoepranden zou worden opgelost. De wethouder heeft zich hiermee aan haar belofte gehouden. Toch is buurtbewoner Seitzinger nog niet helemaal tevreden. "We gaan toch blijven strijden voor dat zebrapad, want die ligt er nog steeds niet. Ook hadden we gevraagd of er hekken geplaatst kunnen worden aan de kant van de school, want scholieren kunnen zo het kruispunt op rennen."