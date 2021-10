Natuurlijk Noord-Holland: Trekvogels vangen en ringen op Pampus voor onderzoek

Een of twee keer per maand reizen de leden van Vogelwerkgroep Gooi en Omstreken naar het eiland Pampus, om daar vogels te vangen, te meten, te wegen en te ringen. Dat doen ze om de trek tussen zomer- en winterverblijf (en vice versa) in kaart te brengen, en daarmee een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek.

Zodra de boot rond tien uur 's ochtends bij Pampus is aangekomen, gaan de vogelonderzoekers eerst de netten opzetten. "Dit zijn mistnetten", legt Engbert van Oort uit. "Die zijn voor de vogels bijna niet zichtbaar. Ze vliegen er tegen aan en omdat de netten ruim vallen, tuimelen de vogeltjes zo in een soort buideltje waar wij ze weer uithalen."

Winterkoning

Als de netten staan, is het tijd voor koffie. Na een minuut of twintig worden de netten geïnspecteerd op fladderaars. "De vogeltjes mogen niet lang in een net zitten want dan raken ze onderkoeld", vertelt Engbert. Het eerste net is leeg, maar in het tweede hangt een klein vogeltje ondersteboven. "Het is een winterkoning!", jubelt hij. De winterkoning is het op één na kleinste vogeltje van Nederland, alleen het goudhaantje is nog kleiner.

Heel voorzichtig haalt Engbert het vogeltje uit het net. Het dier is verzwakt, waarschijnlijk door lange reis die het achter de rug heeft. Even dreigt het winterkoninkje te bezwijken, maar nadat Engbert enkele minuten heel geduldig wat extra lucht in het snaveltje heeft geblazen, komt het paar gram wegende diertje weer tot leven: de oogjes gaan weer open en de pootjes zoeken houvast. "Gelukkig zeg, dat 'ie het weer doet."