Twee jongeren aangehouden na gewelddadige beroving Uithoorn: agent gewond

Een groep van vijf of zes man heeft woensdagavond rond 20.15 uur twee minderjarige jongens beroofd op de Admiraal de Ruyterlaan in Uithoorn. Kort na de beroving kon de politie twee verdachten aanhouden.

De beroving vond plaats bij het basketbalveld aan de Admiraal de Ruyterlaan. De jonge slachtoffers zijn bij de beroving ook mishandeld.

Agent gewond

Een 17-jarige jongen uit Uithoorn en een 18-jarige man uit Amsterdam zijn aangehouden. Bij die aanhouding raakte een agent gewond aan zijn been. Dat gebeurde bij een poging om nog andere verdachten aan te houden. Hij is in het ziekenhuis behandeld.