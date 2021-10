Honderd jaar Tuschinski: de mooiste bioscoop van de wereld

Filmtheater Tuschinski aan de Reguliersbreestraat in Amsterdam bestaat vandaag precies honderd jaar. Oprichter Abraham Tuschinski wilde een plek creëren waar bezoekers even konden ontsnappen aan het dagelijks leven van begin vorige eeuw. Een sprookjespaleis moest het worden. En dat is het nu - volgens mensen die er verstand van hebben - nog steeds: de mooiste bioscoop van de wereld.