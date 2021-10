Volop onzekerheid bij zorgboer Wouter Joop: heeft zijn boerderij nog toekomst?

De plannen zijn ingediend en nu is het afwachten begonnen. Wouter Joop is de huidige exploitant van zorgboerderij De Marsen in het Twiske en maakt zich ernstig zorgen. Negen jaar is hij al bezig met dit project. De eigenaar, recreatieschap Het Twiske, heeft herontwikkelingsplannen en het is lang niet zeker of hij door kan gaan.

Joop klinkt vastbesloten als hij zijn ogen over de boerderij laat dwalen. "Het is voor iedereen duidelijk dat deze boerderij recht van bestaan heeft. Omdat het voor heel veel mensen veel betekent: voor onze zorgvragers is dit een plek waar ze zich kunnen ontwikkelen, samen kunnen werken en iets kunnen betekenen voor de samenleving. Die wederkerigheid is belangrijk." Hij biedt plek aan 35 jongeren die hier aan zichzelf kunnen werken.

Eén van die jongeren is Romijn. Zijn moeder, Floor van der Vlist, hoopt vurig dat deze plek in de huidige vorm kan blijven bestaan. "We zijn heel lang op zoek geweest - járen - naar een goede plek voor hem. Waar hij zichzelf kon zijn: kon werken, groeien en leren functioneren in een groep. Eindelijk hadden we die plek gevonden, waar ze de moeite namen om te kijken wat nodig was voor hem. Deze plek is echt bijzonder."

Erfpachtcontract

Het technische gedeelte dan: waarom is de toekomst van deze plek nu onzeker? "Wat goed nieuws is is dat het mogelijk is voor de lange termijn een erfpachtcontract af te sluiten", zegt Joop. "Daar zijn we ontzettend blij mee. Maar de kanttekening: omdat het recreatieschap een overheid is mogen ze niet zomaar zeggen: hier heb je de boerderij."

Het recreatieschap bevestigt dat. Daarnaast zegt het in een reactie dat de dagbesteding op De Marsen naar wens verloopt, 'maar er is sprake van stilstand in de ontwikkeling en ook het behoud van het complex. Daarom heeft het recreatieschap deze zomer de stap naar herontwikkeling gezet'. Er is een openbare uitgifteprocedure gemaakt, waaraan verschillende partijen kunnen meedoen. "Hierover is diverse keren met de huidige exploitant van De Marsen gesproken."

Joop heeft zich ook ingeschreven op zijn 'eigen' plek. "Aan de ene kant zijn we vol vertrouwen omdat we weten wat we waard zijn, maar aan de andere kant voelt het als een loterij. Het is heel onzeker."

Begrip voor onzekerheid

Het recreatieschap zegt begrip te hebben voor die onzekerheid. Bij het kiezen tussen de verschillende plannen belooft het rekening te houden met de huidige groep van mensen die gebruik maakt van de dagbesteding. "Plannen die ruimte bieden aan deze groep, maken meer kans."

De komende weken bekijkt het recreatieschap de plannen en zal het een keuze maken.