KNVB-beker: AFC krijgt in slotfase deksel op de neus tegen sc Heerenveen

Het is AFC net niet gelukt zich te plaatsen voor de tweede ronde van de KNVB-beker. De Amsterdammers kwamen op voorsprong tegen eredivisionist sc Heerenveen, maar in de slotfase ging het mis: 1-2.

Binnen twintig minuten kwam AFC op voorsprong op het vernieuwde Sportpark Goed Genoeg. Verdediger Dielien Maatsen kopte raak. Snel daarna kreeg Volendammer Henk Veerman een grote kans op de gelijkmaker, maar zijn kopbal belandde op de paal.

Na rust kregen de Amsterdammers mogelijkheden op de 2-0. Splinter de Mooij raakte de lat en Heerenveen haalde een bal van de lijn. Een kwartier voor tijd werd het echter gelijk. Henk Veerman schoot de eredivisieclub naast de tweede divisionist.

AFC bleek van slag door de gelijkmaker, want vier minuten later tekende invaller Stevanovic voor de 1-2. De aanvaller kwam naar binnen en schoot de bal achter doelman Patrick Zonneveld. In de slotfase wist de ploeg van Uli Landvreugd er geen verlenging uit te slepen.