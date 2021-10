KNVB-beker: AFC krijgt in slotfase deksel op de neus, ook ADO'20 uitgeschakeld

Het is AFC net niet gelukt zich te plaatsen voor de tweede ronde van de KNVB-beker. De Amsterdammers kwamen op voorsprong tegen eredivisionist sc Heerenveen, maar in de slotfase ging het mis: 1-2. Ook voor ADO'20 viel het doek.

AFC bleek van slag door de gelijkmaker, want vier minuten later tekende invaller Stevanovic voor de 1-2. De aanvaller kwam naar binnen en schoot de bal achter doelman Patrick Zonneveld. In de slotfase wist de ploeg van Uli Landvreugd er geen verlenging uit te slepen.

ADO'20 - Barendrecht 2-3

Na 33 minuten was er al drie keer gescoord in Heemskerk. ADO'20, uitkomend in de derde divisie, deed dat twee keer via Maurizio Brenna. Eerst tikte de aanvallende middenvelder binnen uit de rebound en daarna kopte hij raak na een voorzet van Danny Lute. De tegengoal van Barendrecht - ook derde divisionist - was een fraai hakje van Max van Dijk.

ADO'20 had in de tweede helft moeite om een vuist te maken. Dat werd de Heemskerkers fataal toen Stanley Husen de 2-2 maakte. Hij frommelde in twee instanties de bal in het doel. Verlenging moest vervolgens de beslissing brengen.

In die verlenging leek het uit te draaien op strafschoppen. Totdat Joey Jongman in de laatste seconden van de tweede helft met een afstandsschot Barendrecht de overwinning bezorgde.

Opstelling ADO'20: Haggerty, Opoku, Amson (Nijman/62), Boerlage (Postma/98), Mazreku (Tesselaar/76), Brenna, Lute (Dowaah/80), Schuffelen, Boom, Kroon, Nijman (Van Dijk/106)