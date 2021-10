Dader steekpartij Alkmaarse Laat nog steeds op vrije voeten

Het slachtoffer van de steekpartij werd vorige week aan het eind van de ochtend hevig bloedend op de Laat, in de buurt van coffeeshop Anytime, gevonden. De dader wist te ontkomen op een scooter.

Anytime-medewerker Jimmy, zag twee mensen langs de zaak rennen, vertelde hij diezelfde dag aan NH Nieuws. "Eén van hen had een mes van dertig tot veertig centimeter bij zich, een soort machete. Toen ik buiten ging kijken wat er aan de hand was, hoorde ik hulpgeroep. Ik vond het slachtoffer liggend tussen twee auto's."

Tot de ambulance ter plaatse was, verleende de coffeeshopmedewerker eerste hulp. Hierbij drukte hij de wond van het slachtoffer goed dicht. "Het was een flinke wond," vertelde Jimmy, "ik kon z'n spieren zien zitten onder z'n oksel." Een dag later werd bekendgemaakt dat het slachtoffer buiten levensgevaar was.

Signalement

De dader is volgens de politie een ongeveer dertigjarige man met kort zwart haar en een zwarte korte snor. Hij heeft een getinte huidskleur en droeg zwarte kleding. Hij sloeg op de vlucht op een donkere scooter met een hoog windscherm in de richting van de Limmerhoek.

De man is nog niet gearresteerd. Hoe het er verder voor staat met het onderzoek en of de politie iets heeft gehad aan binnengekomen tips, kan de politiewoordvoerder niet melden.