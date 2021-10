Ruzie tussen buren om meeuwenoverlast niet opgelost: rechtszaak gaat verder

Vandaag krijgt een rechtszaak over meeuwenoverlast in IJmuiden een vervolg. Tom Bes wordt gillend gek van de vogels in zijn buurt, maar zijn buurvrouw blijft de vogels maar voeren. Na een eerdere zitting vroeg de rechter de twee hun geschil uit te praten, maar dat is niet gelukt. Daarom gaat de rechter nu opnieuw naar de zaak kijken.