Theaterpubliek moet nieuw talent herontdekken: "Onbekend is onbemind"

Theaterzalen hebben sinds de coronaversoepelingen moeite om publiek aan te trekken. Dat blijkt uit een rondgang langs verschillende zalen in West-Friesland, door NH Nieuws/WEEFF. De bekende namen verkopen nog steeds in hoog tempo uit, maar de laag daaronder moet het vaker dan voorheen met halfvolle zalen doen.

Sinds eind september mogen theaters weer volle zalen verwelkomen, met een coronacheck voorafgaand. Toch lukt het theaters vaak niet om de zalen van de iets onbekendere theatermakers gevuld te krijgen. De Hilversumse cabaretière en actrice Annick Boer speelt komende vrijdag in de Drommedaris in Enkhuizen, maar de verkoop blijft steken op iets meer dan de helft van de kaarten. "Normaal zou ik mijn ogen dicht doen en was het al uitverkocht. Nu is het trekken en sleuren", vertelt programmeur Mike Leeghwater. Grijs gebied Boer zelf erkent dat het lastiger is geworden om publiek aan te trekken, met name voor nieuwe shows. "De zalen van shows die al gepland stonden, maar moesten worden uitgesteld, zitten voller." Toch is ze optimistisch: "Ik heb het idee dat het weer aantrekt." Tekst gaat verder onder afbeelding.

Jorik Simonides / WEEFF / NH Nieuws

Volgens Roel Vente, directeur van Schouwburg Het Park in Hoorn, zijn de verschillen tussen de grote namen en de categorie daaronder groter geworden. "Vroeger had je een groot grijs gebied, nu is het erg zwart of wit. Óf het verkoopt heel goed, of je moet er wat harder voor werken. Fred van Leer, Racoon en De Dijk zitten allemaal helemaal vol, maar er zitten ook titels bij waarvan je denkt, daar zouden meer mensen bij kunnen." Met gerichtere communicatiecampagnes naar potentieel publiek, probeert het Hoornse theater, maar ook de Drommedaris in Enkhuizen, de zalen weer gevuld te krijgen. Vente: "Het kost best veel energie om die groep te activeren om weer terug te keren naar het theater."

Quote "Wat je met name merkt, is dat mensen minder het experiment aangaan" Roel Vente, directeur Schouwburg Het Park

Bezoekers laten zich minder graag verrassen, denkt Vente. "Wat je met name merkt, is dat mensen minder het experiment aangaan. Onbekend is onbemind, dus dat betekent dat jonger talent het nu wat moeilijker heeft in de kaartverkoop." Dat merkt ook het cabarettrio Jeroens Clan. De groep tourt door het land met hun debuutshow en speelt komende vrijdag in Het Park in Hoorn, maar de kaartverkoop blijft vooralsnog steken op zo'n 40 stuks. De drie merken dat het moeilijker is dan vóór corona, om als onbekende naam op het podium te staan. "Waar mensen vroeger een risico durfden te nemen en dachten, 'ik ken het niet maar ik waag de gok', merk je dat ze dat nu lastiger vinden. En als wij collega's spreken, horen we eigenlijk hetzelfde."

Quote "Vorig jaar zat het vol, nu zien we dat we voor dezelfde plekken maar vijftien kaarten verkopen" Jeroens Clan, cabaretgroep

De groep ziet een verschil ten opzichte van voor de eerste lockdown, in maart vorig jaar, toen ze aan de kop van 2020 ook al veel shows speelden. "Toen zat het vol, nu zien we dat we voor dezelfde plekken maar vijftien kaarten verkopen." Militaire operatie De cabaretgroep heeft wel een mogelijke verklaring voor de terugval. "Ik denk dat mensen misschien een beetje vergeten zijn dat het weer een soort van normaal is om naar het theater te gaan. Want het was, met de strenge coronaregels, ook echt even niet leuk. Voorstellingen werden een soort militaire operatie, dat had niks met een avondje uit te maken. Maar nu weer wel." Mike Leeghwater van De Drommedaris in Enkhuizen onderschrijft die uitspraak: "Mensen nemen erg de tijd om in het systeem te krijgen dat ze weer mogen komen."