Hoe ziet corona eruit? Kinderen vragen GGD hemd van het lijf op 'persconferentie'

"En de ziekte, die via je neus of mond binnenkomt, maakt je lichaam ziek", vertelt Weijerman. "Je wordt verkouden en je krijgt koorts en dan word je ziek." Anne zit ondertussen aandachtig te luisteren.

Kinderarts Weijerman legt uit dat de naam corona aan de ziekte is gegeven omdat het visus onder de microscoop stekeltjes heeft, zoals een kroontje. En kroontje betekent in het Spaans corona.

Daniel schuift naar voren op zijn stoel als de kinderarts zijn vraag over het vaccin voor kinderen onder twaalf beantwoordt.

"Ze zijn dus al aan het testen met een vaccin", zegt Daniel na de persconferentie. "Als het er is, ga ik het zeker nemen, zo kan ik tenminste geen andere mensen meer besmetten en kan ik weer veilig naar oma en oma."

Daniel vindt niet dat al zijn leeftijdsgenoten zich moeten laten inenten. "Dat moeten ze zelf natuurlijk bepalen." Op de vraag of niet-ingeënte kinderen dan wel zijn opa en oma kunnen besmetten, moet hij even nadenken: "Ja, dat is wel waar. Het is gewoon heel moeilijk."

Geslaagde ochtend

Bert van de Velden spreekt van een zeer geslaagde ochtend. "Het was fantastisch om te doen met veel goede vragen. Wat ik echt een leuke vraag vond, is: hoe ziet het virus eruit? Dan moet je toch even nadenken hoe je dat moet omschrijven."

Ook viel het hem op dat de kinderen wel degelijk opletten met de verschillende termen en bewoordingen. "Het coronavirus versus covid-19. Dat vind ik gewoon een geel goede vraag."

Volgens Van de Velde zijn we door corona beter met elkaar gaan communiceren. "Dit moeten we ook vanuit de GGD blijven volhouden en meer in verbinding blijven staan met de samenleving. Dat kan door dit soort dingen, maar ook door met mensen in gesprek te gaan. Dus dit zou iets kunnen zijn voor de toekomst."