Vermiste kat Jovi blijkt drie dagen verstopt in Wegenwacht-bus te zitten

De dierenambulance van Alkmaar heeft gisteren een opvallende vondst gedaan in een busje van de ANWB-wegenwacht: in een lade had een kat zich verstopt. Het bleek te gaan om een kat uit Schagen die al drie dagen vermist was.

De kat werd ontdekt toen de ANWB een man met autopech in Bergen te hulp schoot. De medewerker van de Wegenwacht ontdekte in zijn bus een kat toen hij wat spullen ging pakken. Hij schakelde vervolgens de dierenambulance in.

Die wist het dier uit een lade van de bus te krijgen, waar de kat zich in had verstopt. Na het uitlezen van de chip, blijkt het te gaan om Jovi uit Schagen. "Schagen? Daar was ik afgelopen woensdag voor het laatst", zei de man van de Wegenwacht volgens de dierenambulance daarop.

Droog plekje

Kat Jovi bleek sinds die dag vermist te zijn, zei de eigenaar van het dier toen de dierenambulance het geregistreerde nummer belde. "Jovi had net een zware operatie ondergaan en de dierenarts had pas groen licht gegeven dat Jovi weer naar buiten mocht. Het regende woensdag nogal en waarschijnlijk had Jovi zichzelf een droog plekje toegeëigend in de ANWB-bus", aldus de dierenambulance op Facebook.

Ondanks dat de kat drie dagen niet had gegeten of gedronken, was Jovi er volgens de dierenambulance goed aan toe. De baasjes hebben Jovi later opgehaald.