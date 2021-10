Aalsmeer geschokt door felle brand: "Brandende stukken vielen in onze tuin"

De brand van gisteravond aan de Zijdstraat in Aalsmeer heeft een spoor van vernieling achtergelaten in het centrum. E en winkelpand met daarboven woningen werd compleet verwoest. Niemand raakte gewond en de oorzaak is nog niet bekend. Toch zijn buren geschrokken en kropen ze naar eigen zeggen "door het oog van de naald."

Het uitgebrande pand is een voormalige winkel waar nieuwe appartementen in werden gebouwd. Een aantal omwonenden heeft door de metershoge brand de nacht moeten doorbrengen in een hotel.

De brand laat een karkas van zwartgeblakerd hout achter. Brandend isolatiemateriaal vloog gisteravond richting de achterburen. Herman Coorengel werd er 's nachts ruw door wakker gemaakt. "Er kwam een gigantische vuurregen naar beneden. Mijn dochter bonkte om kwart over tien op de ramen dat er brand was."

Brandende stukken

Coorengel blijft niet achter het raam staan kijken. "We gingen naar buiten en zagen het gebouw van de overburen in lichterlaaie staan. De wind stond onze kant op en de brandende stukken vielen in onze tuin."

Met een tuinslang en een keukentrap weet de buurman al rennend door de tuin erger te voorkomen. "Het was schrikken. Gelukkig kwam de brandweer nadat we om hulp riepen met goed materieel en werden de brandende stukken gauw geblust."

Beddenwinkel

Naast het pand, waar de brand door nog onbekende reden ontstond, is een beddenwinkel gevestigd. Eigenaar Ruud Fontaine laat 's nachts na een telefonische tip het brandweerpersoneel binnen. "We hebben rook- en waterschade. Dat trekt allemaal in de matrassen. Je kunt niemand meer op die bedden laten liggen, dus voorlopig zijn we gesloten."

Bewonersbijeenkomst

Burgemeester Gido Oude Kotte heeft vanavond om half acht een speciale bewonersbijeenkomst belegd in het raadhuis. Hij spreekt "van een zeer intense gebeurtenis met een enorme impact voor betrokkenen en omwonenden". De politie zoekt ondertussen naar getuigen om te achterhalen hoe de brand is ontstaan.