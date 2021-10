Hilversummer (29) gepakt na dollemansrit over de snelweg om neppistool en vuurwerk

De politie kwam de man op het spoor na een signaal van kentekenherkenningsapparatuur langs de weg. Dat systeem sloeg alarm omdat de man mogelijk zonder rijbewijs een auto bestuurde.

Toen de bestuurder een stopteken negeerde, besloot de politie de achtervolging in te zetten. Een gevaarlijke tocht met een tiental politievoertuigen van Gouda naar Maarssen volgde. Hierbij werden snelheden behaald tot wel 190 kilometer per uur. De verdachte negeerde volgens de politie bovendien rode verkeerslichten en vertoonde gevaarlijk rijgedrag.

Vuurwapen en vuurwerk

Toen de man uiteindelijk kon worden aangehouden, troffen agenten in het voertuig een nepvuurwapen en een tas met illegaal vuurwerk aan.

De verdachte is overgebracht naar het politiebureau. De zaak is nu in onderzoek.