Na eerste maand coronachecks: horeca kritisch, drie waarschuwingen, geen polsbandjes

De Hilversumse horeca blijft na de eerste weken van werken met het coronatoegangsbewijs kritisch over het bestaan er van. Dat stelt de gemeente Hilversum na een evaluatie met horecaondernemers. 'In praktijk ziet de Hilversumse horeca de coronatweedeling in de maatschappij en staan zij vooraan bij discussies met bezoekers of annuleringen', aldus burgemeester en wethouders van Hilversum.

Hilversumse horecaondernemers moeten - net als hun collega's in de rest van het land - sinds een maand bezoekers vragen naar hun coronabewijs. Zonder vaccinatie, negatieve test of herstelbewijs mogen er geen gasten naar binnen. De eerste maand blijkt dat het vragen naar het coronabewijs Hilversumse horecaondernemers veel discussies oplevert.

Toch stelt Hilversum dat de controles op het coronabewijs ondanks de soms felle discussies redelijk soepel verlopen. De discussies zijn er vooral in restaurants en eetcafés waar het houden van afstand van elkaar vanzelfsprekend is, in nachthoreca loopt alles op rolletjes.

Controles

Hilversum controleert horeca steekproefsgewijs of er wel gevraagd wordt naar de coronatoegangsbewijzen. Tot nu toe zijn er volgens de gemeente drie controles uitgevoerd bij ondernemers die 'willens en wetens de controle op het coronatoegangsbewijs niet wensten uit te voeren'. Handhavers hebben ook geconstateerd dat dat niet gebeurde.

De bewuste ondernemers hebben een waarschuwing gekregen. Als ze nog een keer worden betrapt, kunnen ze een gedwongen sluiting verwachten.

Geen polsbandjes

De horeca en de gemeenten hebben de afgelopen tijd ook gesproken over het al dan niet gebruiken van polsbandjes om de controles op het coronatoegangsbewijs makkelijker te maken. Het idee daarachter is dat bezoekers van de horeca één keer gecontroleerd worden en dan met een polsbandje meerdere horecagelegenheden kunnen bezoeken.

Die polsbandjes komen er niet. De lokale horecaondernemers zien er de meerwaarde niet van in. "De omvang en uitgaanscultuur in Hilversum vraagt niet om een dergelijk systeem. Zeker niet met de huidige coronamaatregelen. Er worden ook geen grote rijen geconstateerd. Daarbij is er beperkt sprake van bezoekers die op één avond meerdere horecabedrijven bezoeken, waardoor de meerwaarde van een polsbandje ook afneemt", aldus burgemeester en wethouders.

Hilversum geeft aan de maatregelen samen met de horecagelegenheden te blijven evalueren.