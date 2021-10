KPN en Vodafoneziggo halen voorraad uit winkels na reeks overvallen

Telecomproviders KPN en Vodafoneziggo halen de voorraad telefoons uit de meeste winkels in en om Amsterdam om de veiligheid te waarborgen na de reeks overvallen op telefoonwinkels op het Bijlmerplein de afgelopen tijd. Volgens de woordvoerder van KPN is het risico op overvallen te groot.

Vanmorgen werd een telefoonwinkel van Vodafoneziggo overvallen en vorige week gebeurde dit twee keer bij een winkel van KPN. In totaal zijn er vier overvallen gepleegd in ruim twee weken. De providers hebben heeft daarom besloten de voorraden uit de meeste winkels in en om Amsterdam te halen omwille van de veiligheid van het personeel.

KPN haalt de voorraden weg uit twaalf winkels. De winkels blijven wel open voor klanten. Een woordvoerder laat weten dat mensen wel langs kunnen komen voor vragen of om een toestel uit te proberen. Een gekochte telefoon krijgen ze de dag erna thuis bezorgd. "Het is eventueel ook mogelijk dat mensen de telefoon ophalen in een filiaal waar wel voorraad is." Om welke filialen het precies gaat, kan de woordvoerder niet zeggen.

Vodafoneziggo haalt de voorraad weg uit winkels met een verhoogd risico op overvallen. Ook bij hen kan het toestel in de winkel worden besteld en wordt het de dag erop geleverd.

Deurbeleid

Het is niet de enige maatregel die KPN neemt. Bij sommige winkels wordt een deurbeleid doorgevoerd. "Hier moeten mensen eerst aankloppen of aanbellen voor ze naar binnen kunnen", vertelt de woordvoerder. "Ook zijn er onzichtbare maatregelen getroffen." Hij noemt het ingrijpende maatregelen die KPN niet eerder getroffen heeft.

De KPN-winkel op het Bijlmerplein die sinds de tweede overval gesloten is, blijft voorlopig nog gesloten. Wanneer alle winkels van KPN en Vodafoneziggo weer bevoorraad kunnen worden, is nog niet bekend. Over andere veiligheidsmaatregelen doet het bedrijf geen uitspraak.

Vodafoneziggo laat weten dat de impact van de overval van vanmorgen erg groot is. "Daarom hebben we direct hulpverlening ingeschakeld om iedereen op te vangen. We doen er alles aan om overvallen te voorkomen en werken nauw samen met de politie", schrijft directeur Consumentenmarkt Marcel de Groot in een persbericht.

Telefoonwinkels doelwit

Op NH Radio vertelt de woordvoerder dat hij niet precies weet waarom de telefoonwinkels zo vaak doelwit worden van overvallen. "Het is natuurlijk wel zo dat telefoons, net zoals juwelen, vrij klein zijn. In die zin zijn ze misschien ook wel makkelijk mee te nemen."

Hij vertelt dat de telefoons ook veel waarde vertegenwoordigen en dat ze misschien makkelijk te verhandelen zijn. "Maar waarom specifiek telefoonwinkels nu doelwit zijn, daar heb ik geen idee van."

Samen met andere telefoonwinkels wordt overlegd over wat ze kunnen doen om dit tegen te gaan. "Er worden bijvoorbeeld stickers op de ramen aangebracht. Dat zien we niet alleen bij ons, maar ook bij concurrenten. Daarmee wordt aangegeven dat er geen voorraad aanwezig is en dat er dus geen reden is voor de overvallers om naar binnen te gaan."