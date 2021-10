Noordkop gemeenten investeren wisselend in de verkiezingen, Texel loopt voorop

De verkiezingen komen eraan en in de begrotingen laten gemeenten zien hoe zij voor een groot deel zelf invulling geven aan een algemene campagne. Waar Hollands Kroon hier 15.000 euro voor heeft begroot, ontbreekt in Schagen en Den Helder enige vermelding over aanvullende investeringen, aldus Regio Noordkop. Texel wil voor 10.000 euro aan stemhulp inkopen en steekt nog eens 20.000 euro in opkomstbevordering.

De aanstaande verkiezingen hebben wel degelijk invloed op de gemeentelijke begrotingen. Omdat naar aanleiding van de uitslag maar weer moet blijken hoe het bestuur er uit gaat zien, staat de laatste begroting van de raadsperiode over het algemeen in het teken van de afronding van lopende zaken en is er minder ruimte voor toekomstige investeringen. De nieuwe raad mag daar weer over na gaan denken. Zo wordt in de begroting van Hollands Kroon vermeld dat het doel van het document is: "De nieuwe gemeenteraad een goede basis geven om het gevoerde beleid te kunnen continueren, maar ook in staat stellen om nieuwe accenten te leggen in alle ambities." Vergoeding Daarnaast houden gemeenten ook rekening met de kosten die worden gemaakt voor de logistieke processen rondom de verkiezingen, daar zijn zij zelf verantwoordelijk voor. Hierbij kan worden gedacht aan het inrichten van stemlokalen, het betalen van de vrijwilligers en, zoals recent, het organiseren van het digitaal stemmen. Gemeenten krijgen wel een vergoeding vanuit het Rijk, maar dit dekt volgens sommige gemeenten de volledige kosten niet. Zeker niet bij het organiseren van 'coronaproof' verkiezingen.

Een onderzoek vanuit de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten wijst uit dat alle gemeenten samen dit jaar 52 miljoen euro extra hebben uitgegeven voor de verkiezingen. Zij kregen van het Rijk 51 miljoen euro om dit te dekken. In totaal kostten de Tweede Kamerverkiezingen van 2020 94 miljoen euro. Vooral grotere gemeenten maakten meer kosten dan dat zij kregen aan compensatie. Stimuleren te stemmen Het organiseren van de verkiezingen is uiteraard een verplichting. Wat de gemeente zelf verder wil doen aan het onder de aandacht brengen van die verkiezingen is optioneel. In een groot deel van de gemeenten zijn politieke partijen zelf alleen verantwoordelijk voor de opkomst, in sommige gevallen stimuleert de gemeente via de griffie inwoners om te gaan stemmen. Dat kan op verschillende manieren. Onderzoek wijst uit dat het sturen van brieven aan inwoners, het houden van verkiezingsbijeenkomsten en het inzetten van een stemhulp de meest effectieve methoden zijn die een gemeente kan inzetten. Echter, er is ook gebleken dat het totale effect van deze middelen maar beperkt is. Daarnaast gebruikt maar een heel klein deel van de gemeenten wetenschappelijk onderzoek om hun communicatie richting te geven. Stemhulp In de Noordkop pakken de gemeenten het verschillend aan. Op Texel wordt heel bewust gekozen voor het inzetten van een stemhulp als 'de Stemwijzer', al moet het voorstel om hier 10.000 euro aan uit te geven nog wel unaniem worden aangenomen door de raad. Het college B&W verwijst naar de bewezen werking van een dergelijk middel, waarmee inwoners op een toegankelijke manier informatie verkrijgen en worden aangespoord om te gaan stemmen. Op het eiland wordt ook nog 20.000 euro uitgetrokken voor opkomstbevordering, het interesseren van mensen in politiek en het opzetten van een gemeentelijk debat. Daarmee geeft het eiland, zeker per inwoner, verreweg het meeste uit aan de verkiezingsopkomst.

