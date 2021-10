In Amsterdam is vandaag het feestje: stad viert 746e verjaardag

In de Schatkamer van het stadsarchief van Amsterdam vind je de geboorteakte van de stad: het Tolprivilege. Dit document leert ons dat 27 oktober een feestelijke dag is in de Nederlandse hoofdstad: vandaag mag er 746 keer hoera groepen worden.

"Het is een heugelijke dag", zo noemt Frank Driessen van Stadsarchief Amsterdams deze dag. "Amsterdam is weer een jaartje ouder geworden en dat is allemaal gebaseerd op dat mooie, kleine document dat bij ons in het stadsarchief ligt."

Want hoe zit dat? Op 27 oktober 1275 stuurde de Hollandse graaf Floris V een brief aan de Amstelbewoners. "In dat documentje staat dat de inwoners van rond de 'Amstelledamme' vrijgesteld worden van tol", legt Driessen uit. Dat opheffen van de tol gold enkel voor die inwoners van de Amstelledamme (Amsterdammers) en was dus een handelsvoordeel voor hen. Het vormde het begin van de stad.

In dit document werd Amstelledamme voor het eerst genoemd en daarmee is het de eerste vermelding van de stad Amsterdam. "Daarom wordt het Tolprivilige ook wel de geboorteakte van Amsterdam genoemd", benadrukt Driessen.

Schatkamer

Vandaag is de Schatkamer, waar het document bewaard wordt, te bezoeken en is het geboortedocument door iedereen te bewonderen. Het document is zeer kwetsbaar en gevoelig voor licht. Daarom is het alleen rond de verjaardag van Amsterdam te bewonderen en ligt het opgeborgen achter slot en grendel.

In de Schatkamer is een presentatie over de schrijver van het Tolprivilege te zien, Hendrik Allardszoon van Middelburg. In de periode 1268-1280 werkte de heer Allerdszoon van Middelburg als een van de klerken van graaf Floris V en was hij verantwoordelijk voor het opstellen en schrijven van ruim 110 oorkonden en documenten.