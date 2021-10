Zware drugscriminaliteit jarenlang blinde vlek: nu ruim honderd criminelen in vizier

Het drugsprobleem in de provincie was jarenlang een blinde vlek voor politie en justitie en blijkt nu veel groter dan verwacht. Dat stelt een nieuw onderzoek dat een wijdvertakt netwerk van (zware) drugscriminelen blootlegt. Op dit moment zijn 126 (zware) criminelen in het vizier, die zich onder meer bezig houden met de vervaardiging van coke en de productie van xtc.

In de zeecontainer, omgebouwd tot een drugslab waar normaal gesproken xtc en speed zou worden gemaakt, vertelt Delahaij hoe dat ongeveer in zijn werk zou gaan:

Net zoals in een echt lab dringt de zoete geur van amfetamine in het 'neplab' je neus binnen, aan de rechterkant hangen ventilatiebuizen die die geur in het verleden weg moest sluizen.

Met aan de muur een poster van 'The Godfather', glazen ketels met een gele vloeistof en een ruimte gevuld met blauwe vaten stap je, op een geheime locatie, een nagebouwd drugslab binnen.

In een zeecontainer, omgebouwd tot drugslab, spreekt NH Nieuws met de coördinator synthetische drugs van de politie.

Emile Delahaij neemt ons mee in nagebouwde synthetische drugslabs - NH Nieuws

Zestig procent meer dan verwacht

"We vinden deze labs steeds vaker en onderzoek toont nu aan dat we jarenlang een blinde vlek hadden voor de synthetische drugsproductie", aldus Emile Delahaij, coördinator synthetische drugs van de politie. Hij werkte mee aan het nieuwe drugsrapport over deze provincie.

Daaruit blijkt dat er zestig procent meer productielocaties, opslaglocaties en dumpingen van drugsafval zijn aangetroffen dan oorspronkelijk bij de politie bekend was. Daarnaast was er eerder ook geen zicht op de daadwerkelijke uitvoerders: de mensen die betrokken zijn bij de productie en distributie van harddrugs.

126 'spelers'

Uit het onderzoek blijkt nu dat er 126 'spelers' van het criminele proces in beeld zijn. Ook is de rolverdeling blootgelegd: zo zouden twaalf mensen verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen van chemicaliën, 29 zouden laborant zijn en een persoon komt in het rapport naar voren als de 'chef-kok' van de chemicaliën.

Versplintering

Het onderzoek laat ook een versplintering in het drugsproces zien: "Ondanks het grote buitengebied in Noord-Holland, bevinden de aangetroffen productie-, opslag- en afzetlocaties zich vooral in (rijtjes)woningen en bedrijfspanden en/of loodsen."

"Opvallend, maar eigenlijk heel logisch", vindt de Amsterdamse criminoloog Ton Nabben. "Om de pakkans te verkleinen, versnipperen de criminelen het proces. Als er nu een schakel in de ketting aangepakt wordt door opsporing, valt niet het hele proces om. Eigenlijk is het gewoon een verdeling van de risico's", legt hij uit.

Dit completere beeld van een crimineel netwerk dan in andere onderzoeken, is ontstaan doordat meer gegevens van instanties als gemeenten, provincie, de Belastingdienst en de politie nu bij elkaar zijn gelegd. Het onderzoek is de afgelopen vijf jaar uitgevoerd door RIEC NH (Regionale Informatie- en Expertise Centra) en het regionale programma Aanpak en Ondermijning.

Pakkans verkleinen

Criminoloog Ton Nabben legt uit dat met dit onderzoek een extra slag is gemaakt in het in kaart brengen van productielocaties. "Nu krijg je veel meer invulling aan de rolverdeling en onderdelen van de keten."

Nabben kijkt niet op van de resultaten van het onderzoek: "Als je je op een gegeven moment meer gaat focussen, ga je meer zien. Dus dat is gewoon een kwestie van prioriteiten stellen."

'Omvang moeilijk vast te stellen'

Collega-criminoloog Jasper van Der Kemp plaatst wel een kritische noot bij het onderzoek: "Het simpele feit is dat politieactiviteit een groot deel bepaalt van wat er wordt gevonden. Als die activiteit is toegenomen is er dus meer 'vangst', maar kun je moeilijk de omvang vaststellen."

Ook de onderbouwing van andere conclusies ontbreekt volgens Van Der Kemp. De conclusie over dat er een versplintering van het proces plaatsvindt en dat voornamelijk rijtjeswoningen worden gebruikt valt in twijfel te trekken. "Mogelijk worden in wijken simpelweg eerder constateringen gedaan door burgers dan in een buitengebied", aldus Jasper van der Kemp.