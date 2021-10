Kaarsjes branden voor overledenen: Allerzielen wordt steeds populairder

Dinsdag 2 november is het Allerzielen. De dag waarop katholieken over de hele wereld hun overleden naasten herdenken. Inmiddels is het gebruik ook overgenomen door vele niet-gelovige Nederlanders.

Allerzielen werd voor het eerst rond het jaar 1000 gevierd. Deze gedenkingsdag werd in het leven geroepen als poging van de Katholieke kerk om het geloof bij de Kelten te introduceren. De Kelten - oorspronkelijk afkomstig uit Centraal-Europa - leefde toen vaak verspreid door Europa.

De Kelten vierden hun oud en nieuw op 31 oktober. Op deze dag zouden de doden weer even op aarde zijn. De Katholieken haakten in op deze feestdag, door op 1 november Allerheiligen en op 2 november Allerzielen te introduceren.

Sint Vituskerk Blaricum

Ook in de Sint Vituskerk in Blaricum wordt Allerzielen uitgebreid gevierd. Mevrouw Koster van de Sint Vituskerk: "Allerzielen wordt in Blaricum traditioneel erg uitgebreid gevierd. Vanaf 19:00 uur wordt de rozenkrans gebeden. Om 19:15 uur begint de daadwerkelijke viering van Allerzielen. Voor alle mensen uit de parochie die het afgelopen jaar zijn overleden wordt een kaars aangestoken."

Na het aansteken van de kaarsen begint het voorlezen van de namen van de overledenen. "Mensen kunnen ook namen voordragen. Daar wordt in onze kerk bijzonder veel gebruik van gemaakt. Vaak worden er meer dan tweehonderd namen voorgelezen. We sluiten de viering af met het lied 'Heer herinner u de namen'.

Tijdens de viering zit de kerk tot de nok toe gevuld met driehonderd bezoekers.

Kerkhof

Op 2 november is het kerkhof van de Vituskerk versierd met lampjes. Ook zetten veel mensen kaarsjes neer op het graf van hun dierbaren. Niet alleen de Sint Vituskerk doet mee. In iedere katholieke kerk in ons land wordt Allerzielen gevierd. En je kunt natuurlijk, net als vele andere in Nederland, thuis een kaarsje branden voor iemand die overleden is.