Plek voor jongeren om even te ontsnappen: "Kanker heb je met heel het gezin"

In Purmerend is er vandaag een zogeheten HangOut geopend waar jongeren die een familielid met kanker hebben terecht kunnen om stoom af te blazen. Volgens coördinator Wendy Kok van Stichting Wij Allemaal vinden jongeren het vaak moeilijk om over de ziekte te praten. Op verzoek van ouders en scholen komt voor de groep tussen 12 en 16 jaar oud nu een uitlaatklep

NH Nieuws

"Het is een speciale plek waar ze bijeenkomen om even stoom afblazen en samen te zijn met lotgenoten," legt Wendy Kok uit. "Kanker heb je met heel je gezin. Ook al hoop je dat je kinderen van alle ellende weg kunt houden, ze hebben toch veel meer door dan je denkt." Wendy benadrukt dat het niet de bedoeling is dat het hele zware bijeenkomsten worden. "Juist niet. We gaan ook voetballen, chillen en gamen. Of schilderen of tekenen. We willen vooral weten waar deze kinderen zelf behoefte aan hebben."

Thuis en op school blijkt toch vaak, volgens Wendy, dat de ziekte een moeilijk gespreksonderwerp is. "Op school wil je er bij horen en dan heb je het liever over de nieuwste sneakers dan dat je vertelt dat je moeder borstkanker heeft." Bij de Stichting hebben ze al drie jaar ervaring met groepen jonge kinderen tussen de 5 en 12 jaar oud. "We hebben gemerkt dat het heel goed werkt als ze voor een paar uur uit die thuis- of schoolsituatie zijn. En dat ze ook zien dat andere kinderen in hetzelfde schuitje zitten en er niet alleen voor staan. Hierdoor worden ze losser en zijn ze ook eerder geneigd om er thuis over te praten", zegt Wendy. Vooralsnog is de HangOut een keer per maand van 16.30 tot 18.00 uur. Jongeren moeten zich van te voren opgeven op [email protected]

