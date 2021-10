Mediation tussen gemeente en Rob Scholte mislukt, heeft niet geleid tot oplossing

De mediator heeft ondertussen het mediationtraject beëindigd.

De zoektocht naar een oplossing voor de verschillende kwesties die spelen tussen de gemeente en kunstenaar Rob Scholte loopt daarmee spaak. Ook een onafhankelijke mediator, die beide partijen hadden aangewezen, heeft dus geen verandering kunnen brengen in de jarenlange ruzie.

De juridische procedures zijn weer in gang gezet en de rechter moet nu een vonnis uitspreken. Over de inhoudelijke reden van het mislukken van de mediation kan wethouder Michiel Wouters niks zeggen. Deze gesprekken zijn namelijk vertrouwelijk. Niemand van de betrokkenen is weggelopen volgens Wouters, de mediator heeft zelf de gesprekken gestopt omdat er geen vooruitgang meer was.

Kosten

De gemeente draait op voor de kosten van de mediation. Die liggen volgens de wethouder ergens tussen de 10.000 en 20.000 euro. Eerder liet de gemeente weten dat het betalen van de kosten noodzakelijk was omdat er anders geen mediation was geweest.

Den Helder had een betere uitkomst verwacht: "Als we niet hadden gedacht dat de gesprekken productief hadden kunnen zijn, waren we er natuurlijk niet aan begonnen", zo de wethouder weten. De gemeente hoopt dat de rechter nu blijft bij het besluit dat de kunst van Scholte wel mag worden geveild en het volledige geschil over de openstaande schulden en het gebruik van het voormalig postkantoor aan de Middenweg.