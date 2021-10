Huizer supermarkten terug naar het oude: op zondag weer beperkt open

De supermarkten mochten als coronamaatregel de hele zondag open, zodat klanten de hele dag door naar de supermarkt konden. De achterliggende gedachte was dat klanten zo verspreid konden komen en het niet te druk werd in de supermarkt. Dat zou de kans op verspreiding van het coronavirus verkleinen.

De ruimere openingstijden zijn de supermarkten goed bevallen en - naar eigen zeggen - de klanten ook. Ze balen er dan ook van dat de ruimere openingstijden weer verdwijnen en hebben dat bij de gemeente ook aangekaart. Van alle regiogemeenten is Huizen de enige waar de supermarkten niet de hele zondag open zijn.

Volgens afspraak

Dat de openingstijden nu weer teruggeschroefd worden, gebeurt volgens afspraak, zegt wethouder Bert Rebel (CDA) na vragen van de VVD over de kwestie. Er werd afgesproken dat de ruimere openingstijden op zondag weer zouden verdwijnen als de coronamaatregelen versoepeld zouden worden. Er is volgens de wethouder niet overwogen om de ruimere openingstijden te behouden, er is ook geen overleg over geweest met de supermarkten.

Het lijkt er daarmee op dat de Huizer supermarkten het voorlopig moeten doen met de beperkte zondagopenstelling. Al houdt de wethouder wel de deur op een kier: als de situatie rondom het coronavirus er weer om vraagt, kan de maatregel opnieuw tijdelijk worden doorgevoerd. Al laat de wethouder dat vooral aan welke maatregelen er landelijk gaan gelden.

Om de supermarkten definitief de hele zondag open te krijgen, zou de winkeltijdenverordening aangepast moeten worden.