Zaans raadslid Patrick Zoomermeijer uit de SP gezet

Meerdere SP-leden zijn gisteren uit de SP gezet, zo ook de Patrick Zoomermeijer uit Zaandijk. De SP denkt dat de Zaankanter lid is van ROOD of het Marxistisch Forum, die de organisatie als andere politieke partijen ziet. De socialist mag niet meer als SP'er in de raad zitten en om hem te steunen, stapt collega-raadslid Roland van Braam ook uit de partij. "Roland en ik breken met de landelijke SP, die brak met ons en de Zaanse kiezers. Maar wij breken niet!" De twee blijven wel in de raad zitten.

Patrick Zoomermeijer, geroyeerd als SP-lid - Eigen foto

Het nieuws is bij Zoomermeijer en zijn partijgenoten als een bom ingeslagen. "Ik ben zeker boos", vertelt de SP'er aan NH Nieuws. Twee weken terug kreeg hij een mail dat hij mogelijk geroyeerd zou worden. Om dit tegen te gaan, moest Zoomermeijer bewijs leveren dat hij geen lid was van de voormalig jongerentak van de SP, ROOD of het Marxistisch Forum.

ROOD was tot voor kort de jongerenpartij van de SP. Afgelopen juni heeft de partijraad besloten dat de vereniging ROOD niet langer hun jongerenorganisatie is. De SP en ROOD hadden volgens de organisatie een verschillende kijk op bepaalde situatie. Daarnaast waren sommige leden van ROOD geen lid van de SP, waardoor ze lid konden worden van andere partijen. Dat is in de strijd met de regels van de SP. De jongerenpartij was het niet eens met de keuze van de SP. Het is volgens hen niet duidelijk wanneer een 'interne stroming', zoals het Marxistisch Forum, een politieke partij zou zijn. Net als Zoomermeijer, zijn er ook jongeren geroyeerd. Volgens ROOD waren dit de 'kritische leden' en moet deze 'heksenjacht' per direct stoppen.

"Ik was geïnspireerd geraakt door de successen van ROOD, de jongeren binnen de SP, en vond dat de frisse, radicale en aansprekende ideeën voor de maatschappelijke verandering een tegengif konden zijn voor de sleetsheid van de oude werkwijzen van vroeger en de ideeënarmoede van nu in de SP." De SP reageert dat ze stopte met de jongerenorganisatie ROOD omdat het zogeheten 'communistisch platform' actief was. "Zij willen van de SP een communistische partij maken en schrijven bijvoorbeeld op hun website over 'volksmilities' en over 'een revolutie vreedzaam als het kan maar met geweld als het moet'. Dat willen de leden van SP helemaal niet." Zoomermeijer vindt dat een politieke partij juist divers moet zijn. "Jongeren zijn de toekomst, maar niet bij de SP." De jongeren zijn kritisch, iets wat Zoomermeijer zelf ook is. "Socialisten - geen bureaucraten - zijn per definitie kritisch, mondig en radicaal democratisch. Alles wat de partijtop niet is." 23 jaar lid Daarnaast vindt Zoomermeijer het de omgekeerde wereld dat hij zelf moet bewijzen dat hij 'onschuldig' is. "Ik ben al schuldig, zonder dat er een rechtszaak is geweest." Volgens een woordvoerder van de SP komt dit doordat leden openlijk hebben gecommuniceerd hebben over een dubbellidmaatschap. "De vraag is voorgelegd of ze willen kiezen voor de SP en hun activiteiten voor een andere partij willen staken. Die keuze maken zij vervolgens zelf." De Zaanse politicus is al 23 jaar lid en het was zijn bedoeling om, samen met SP'er Roland Braam, eind dit jaar afscheid te nemen. "We hadden dat liever gedaan op een waardige manier, met een mooie start voor een nieuwe SP-fractie vanaf maart, maar dat is ons door de SP-top niet gegund."

Quote "Ik ben al schuldig, zonder dat er een rechtszaak is geweest" PATRICK ZOOMERMEIJER, GEROYEERD LID SP

Raadslid Roland van Braam, heeft na dit alles besloten om ook vroegtijdig de SP te verlaten. Zoomermeijer over Van Braam: "Een man van principes benaderbaar en geworteld in de lokale gemeenschap, die niet tegen onrecht kan. Daarom vindt hij dan ook dat je kritiek hoort te koesteren en niet moet verketteren." Twijfels bij andere leden Raadslid Evert Hartog twijfelt nog over zijn positie. Hij heeft wel dezelfde mening als de andere twee mannen. Zoomermeijer heeft van meerdere actieve leden vernomen dat ze hun lidmaatschap op gaan zeggen. "Hiermee is ook de komende verkiezingen in kwaad daglicht gesteld."



Om wel nog wat voor de Zaankanters te kunnen blijven betekenen, gaan Zoomermeijer en Van Braam tot de gemeenteverkiezingen samen door. "Wij blijven in de raadzaal pal staan voor de waarden en ideeën die een echte socialist een warm hart toedraagt: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit."