Automobilisten Heerhugowaard zaten als ratten in de val: dit is hoe de autohamer je leven redt

Een auto reed vannacht een sloot in Heerhugowaard in. Een omstander schoot te hulp, tikte het raam met een autohamer in, waardoor de twee inzittenden met slechts de schrik vrij kwamen. In Nederland is de autohamer niet verplicht, maar het is ook 'geen overbodige luxe', aldus Rob Stamphorst, woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland.

Overigens is niet bekend of de inzittenden van de auto in Heerhugowaard een autohamer hadden in de auto. Ze hebben deze in elk geval niet gebruikt.

Inzittenden moeten het voertuig zo snel mogelijk verlaten, zo staat op de website van de SWOV. Een veiligheidshamer is dan de enige oplossing, vertelt Stomphorst: "Als je in het water raakt met de auto, dan zie je vaak niks meer. Alles is dan donker. Bij elektrische auto's werkt ook niks meer." Vanwege de elektrische bediening, is het niet meer mogelijk om ramen en deuren te openen. Ook de deur blokkeert door de waterdruk van buiten de auto."

Elk jaar overlijden er gemiddeld vijftig personen in Nederland nadat ze met een vervoersmiddel in het water belanden. Tweederde daarvan overlijdt door verdrinking blijkt uit cijfers van Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Met een veiligheidshamer kunnen inzittenden het raam inslaan en ook de veiligheidsgordel lossnijden. Volgens de woordvoerder van de ANWB, Markus van Tol, is ontsnapping bij het blokkeren van de ramen en deuren, 'zonder veiligheidshamer vrijwel onmogelijk'.

Wettelijk verplichten

In veel Europese landen is de veiligheidshamer verplicht, maar in Nederland niet, vertelt Rob Stomphorst, woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland. Toch is hij geen voorstander om het te verplichten. "Je kan alles wel bij wet verplichten, maar dan moet je het ook controleren en waar mogelijk bekeuren. In Nederland pakken we onze eigen verantwoordelijkheid."

In de meeste auto's zit de veiligheidshamer er standaard in. "Zo'n 90 procent van alle automerken hebben daar zelf in geïnvesteerd. Sommige automerken hebben zelfs twee hamers."

Ook bedrijven zouden het in de ARBO-overeenkomst moeten opnemen, vindt Stomphorst, want 'veiligheid gaat verder dan het bureau'.

Tips

Maar als het er niet in zit, moeten automobilisten dit zelf aanschaffen en op een goede plek plaatsen, 'zodat je hem altijd kan pakken', zegt Stomphorst.

Sommige autofabrikanten hebben de autohamer in een inham aan de bovenkant van het dak bevestigd. Maar meestal zit het aan de zijkant, links van de bestuurder, in de treebak. En soms zelfs nog een keer aan de zijkant van de bestuurder. Van Tol van de ANWB: "Je moet zo snel mogelijk bij de hamer kunnen. Veel voertuigen die te water raken zijn eerst geslipt of gebotst. Daardoor ligt de hamer soms niet meer op dezelfde plek, dus is het belangrijk dat de hamer ergens goed bevestigd zit." Ook in de achterbak of in een bakje achterin is niet handig, vult Stomphorst aan.

Veel mensen zijn in paniek tijdens zo'n situatie. Van Tol: "Logisch denken wordt dan lastiger en dan is even een ander voorwerp zoeken niet eenvoudig. Vandaar de voorkeur voor de veiligheidshamer op een logische veilige plek. "Heb je eenmaal de hamer gevonden dan moet je niet de voorruit, maar de zijruiten inslaan. "Sla altijd in een hoek, niet in het midden".

Volgens Stomphorst kunnen automobilisten de bevestiging van de autohamer beter aan een autogarage overlaten. "Je wilt niet dat je door een draadje boort. Als je de veiligheidshamer nog niet hebt, schaf hem dan aan. In ons waterrijke landje is het zeker geen overbodige luxe", aldus Stomphorst.