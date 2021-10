De Peiling: er moeten strengere coronaregels komen

Het Outbreak Management Team spreekt vandaag over mogelijk nieuwe maatregelen. Het OMT-advies zou vrijdag komen, maar is twee dagen vervroegd. Het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis belandt, is veel sneller toegenomen dan verwacht.

Volgens OMT-lid Menno de Jong moeten we kijken of bepaalde maatregelen, die nu vrijblijvend geadviseerd worden, dwingender moeten worden. Thuiswerken, afstand houden en de mondkapjesplicht vallen daaronder.

Persconferentie

Het kabinet maakt zich grote zorgen over het snel stijgend aantal coronagevallen en gaat zich beraden op aanvullende maatregelen. Het kabinet zal volgende week dinsdag op een persconferentie toelichten welke maatregelen de besmettingen moeten terugdringen. Welke dat zijn is nog niet duidelijk.

Het herinvoeren van de mondkapjesplicht, strengere controles op QR-codes of het sneller zetten van een derde prik worden door artsen en deskundigen als mogelijke middelen gezien, om de snelle verspreiding van het virus een halt toe te roepen.