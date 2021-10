Gemeente gaat met camera's controleren of scooteraars op rijbaan rijden en helm dragen

Het gaat om een proef die vanaf 8 november in gaat en in ieder geval een jaar gaat duren.

Scooters moeten sinds 2019 op de rijbaan rijden, maar daar houden bestuurders zich steeds minder aan. Uit een recente meting blijkt dat 54 procent van de bestuurders zich houdt aan de helmplicht en het rijden op de rijbaan. Ter vergelijking: vorig jaar was dit nog 76 procent.

"Dat snorfietsers op de rijbaan rijden draagt bij aan een leefbare en zorgeloze stad met minder ongevallen", laat wethouder Egbert de Vries (Verkeer) weten. "Helaas is de naleving van deze maatregel de laatste tijd minder geworden. Daarom is het belangrijk om de handhaving een extra impuls te geven. Door vaste en later ook mobiele camera’s in de stad te gebruiken kunnen we heel efficiënt handhaven."

De eerste periode worden al bestaande kentekencamera's gebruikt, later komen daar camera's bij die verplaatst kunnen worden.