Buurvrouw uitgebrand pand Aalsmeer: "We zijn echt de dans ontsprongen"

De brand in het centrum van Aalsmeer gisteravond was voor omwonenden heel heftig. Suzanne Ergül, een omwonende van het gebouw waar de brand woedde, vertelt aan NH Radio hierover: "Ik werd ineens wakker gemaakt door mijn partner. Dan kijk je en zie je een enorme vlammenzee en ik voelde de hitte bij mij."

Ergül: "Het was een kort nachtje. Rond half elf maakte mijn partner me wakker, werden we geëvacueerd en pas om half drie lagen we er weer in." Ze werden opgevangen in het gemeentehuis van Aalsmeer.

In de haast nam ze alleen het hoognodige mee, vertelt de bewoonster. "Dat zijn mijn kinderen, mijn katten, mijn portemonnee en de autosleutels." Ze was heel blij dat ze toen ze weer naar huis mocht en daar haar 'eigen spulletjes' weer zag. "Gelukkig hadden we geen schade, ook geen geur ook. We zijn echt de dans ontsprongen."