Nieuwe plannen op ijsbaan Uitgeest: doorgedrukt door de gemeente of een compromis?

De gemeente Uitgeest drukt nieuwe plannen voor het ijsbaanterrein door, vindt de IJsclub. "We zijn al ruim anderhalf jaar in gesprek, en tot mijn verrassing was er afgelopen week ineens een besluit", zegt voorzitter Herman van Sambeek. De voorgestelde schaats- en skeelerbaan is te klein, vindt de club. De gemeente zegt de club wél te hebben meegenomen in de nieuwe plannen, en ook rekening te willen houden met andere belangen en wensen.

Vorige week dinsdag koos het college van b&w een voorkeursmodel voor een nieuw zogenaamd dorpspark voor sport op het terrein van de ijsbaan. Helemaal zeker zijn de plannen nog niet: op 9 november is er nog een commissievergadering en op 25 november neemt de gemeenteraad een beslissing over het plan.

Toch viel de keuze van het college slecht bij de IJsclub. "Daar waren we boos over. We zouden nog met elkaar in gesprek over het een en ander", zegt Van Sambeek. "Maar tijdens onze ledenvergadering afgelopen vrijdag, om onze leden de stand van zaken uit te leggen, werd mij het persbericht over de keuze door het college voor dit voorkeursplan onder de neus geschoven."

Een baan van 200 meter? Niet groot genoeg

Cees Beentjes, wethouder sociaal domein, bestrijdt die lezing, zegt een woordvoerder van de gemeente. "Er was en is veel overleg tussen de gemeente en onder andere de IJsclub. Het bestuur van de club is vooruitlopend op het besluit meegenomen in de afwegingen van het college."

Een onderdeel van het gekozen voorkeursplan is een zogenaamde 'combibaan' van 200 meter op het park. Daar kunnen liefhebbers in de winter op te schaatsen en in de zomer op skeeleren.

Dat is niet groot genoeg, vindt de IJsclub. "Wij gaan echt voor een baan van 333 meter. Dat hebben we van meet af aan tegen de wethouder en de gemeente gezegd. Dat hebben we echt nodig", zegt Van Sambeek. De schaatsronde is in de huidige situatie bijna 400 meter.

De plattegrond die nu beschikbaar is van het voorkeursplan, met een parkeerplaats, in het roze en paars een nieuwe sporthal en combibaan: