Winterterrassen komen er toch: 'Extra omzet noodzakelijk'

De winterterrassen in Hoorn komen er toch. Dat besloot de Hoornse raad gisteravond. Vlak voor het weekend ontstond er onvrede onder horecaondernemers omdat de terrassen zouden moeten verdwijnen per 1 november. Een 'pijnlijk' besluit, noemde regiovoorzitter Rob Baltus van Koninklijke Horeca Nederland het, die gisteravond insprak bij de raadsvergadering.

De gemeente liet vorige week weten niet nog een winter goedkeuring te geven voor winterterrassen omdat zij vrezen voor een 'rommelige uitstraling.' Maar Baltus deed dringend het verzoek om de winterterrassen toch te laten staan. Ondernemers hadden vorig jaar al in winterterrassen geïnvesteerd en geen tijd gehad om het terug te verdienen omdat zij toen in oktober dicht moesten. Het is volgens hem dan ook noodzakelijk voor de horeca, ook gezien de personeelstekorten die er zijn. Hij noemde Hoorn 'een vreemde eend' in de bijt, ten opzichte van Alkmaar en Zaanstad die wel goedkeuring hadden.

Het bericht dat de winterterassen niet door zouden gaan, leidde tot onrust. Afgelopen vrijdag startte Lilian van Vliet, restauranteigenaar van The Bamboo Room, een petitie om de winterterrassen toch mogelijk te maken. Daarop kwamen al snel honderden handtekeningen binnen.

Eisen

De winterterrassen worden nu alsnog toegestaan tot en met eind mei 2022, maar wel op plekken waar al een permanente terrasvergunning geldt. De exacte eisen waaraan de terrassen moeten voldoen, zoals brandveiligheid, worden nog besproken, zei wethouder Arthur Helling gisteren.

De verwarring wat een 'coronaterras' of 'winterterras' inhoud, wilde Helling al eerste uit de lucht halen. "De coronaterrassen zijn extra vergunde terrassen. Sommige horeca die geen terras hadden, hebben die van de zomer gekregen en andere wilde extra terrassruimte erbij. Het aantal terrassen dat jaarrond vergund zijn en aan de gevels staat, dat is niet veranderd."

Uitbreiding pilot

Daarnaast stemden meerdere partijen ermee in dat de pilot voor winterterrassen, die al door de gemeente werd aangekondigd voor volgend jaar, wordt uitgebreid. Daarbij wordt gekeken naar demontabele winterserres in plaats van winterterrassen, omdat serres een mooiere uitstraling hebben dan met zeil overdekte terrassen.

In eerste instantie zouden voor de pilot drie horecaondernemers in aanmerking komen om als proef voor een periode van drie jaar een winterterras op te zetten. Maar het aantal van drie proefterrassen staat niet vast, zei de wethouder.

Regiovoorzitter Ad Baltus van Koninklijke Horeca Nederland benadrukte dat de animo veel groter is: momenteel zouden er 14 horecaondernemers hebben geïnvesteerd in winterterrassen en hebben zich al dertig ondernemers ingeschreven om voor de pilot in aanmerking te komen.