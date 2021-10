Jari Vlak trekt geen lange neus na zege FC Emmen bij FC Volendam

Vlak gaf de assist bij de 0-1 van Rui Mendes kort na rust. Nadat Emmen in de 78e minuut op 0-2 was gekomen, merkte de middenvelder dat de wedstrijd wel gespeeld was.

"Ik heb me in het veld rustig gehouden"

Dat was voor hem geen reden om zijn oud-ploeggenoten daar in het veld mee te pesten. "Nee, ik heb me rustig gehouden." Bovendien keert Vlak over anderhalve week alweer met FC Emmen terug in het Volendam-stadion als beide teams elkaar in de competitie treffen. "Die wedstrijd is misschien wel belangrijker. Als we die verliezen, is het gat aardig groot."

Vlak had vanavond van trainer Dick Lukkien in Volendam mogen blijven. Een aantrekkelijke optie was dat overigens niet voor hem. Morgenochtend staat er gewoon een training in Emmen gepland.

Waar Vlak met een flinke grijns alle camerateams te woord stond, had trainer Wim Jonk er na de bekeruitschakeling flink de smoor in.

Tekst gaat verder onder de video.